PSV-supporters zijn niet welkom in de Johan Cruijff ArenA bij de eerstvolgende wedstrijd tegen Ajax. Dat heeft burgemeester Femke Halsema de Eindhovense club vrijdag per brief laat weten, nadat bij de strijd om de Johan Cruijffschaal eind juli onder meer antisemitische spreekkoren klonken.

'De maat is vol,' schrijft burgemeester Halsema in een brief die ze afgelopen vrijdag stuurde naar PSV-directeur Marcel Brands. "Ondanks herhaalde waarschuwingen, werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV-supporters massaal en langdurige (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen (...) aan een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht."

Halsema constateert dat terugkijkend vanaf 2017 bij iedere wedstrijd sprake is geweest 'van het roepen van leuzen als 'Alle Joden aan het gas'. Eerder is al gewaarschuwd dat bij herhaling van de spreekkoren maatregelen genomen zouden worden.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal, die door PSV met 3-5 werd gewonnen, klonken er niet alleen langdurige antisemitische spreekkoren, maar ook doodsverwensingen aan spelers Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn. Tijdens de wedstrijd is er overwogen het spel stil te leggen, maar omdat uiteindelijk de spreekkoren ophielden is dat niet gebeurd, zo schrijft de burgemeester.



Toch blijft het gedrag dus niet zonder consequenties. De aankomende competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA op 6 november zal zonder PSV supporters gespeeld worden. Daarna zal opnieuw een afweging gemaakt worden.

Het besluit van Halsema kan bij PSV op begrip rekenen. "Er zijn dingen gebeurd die niet in een stadion thuishoren, dus we begrijpen dat het besluit is genomen", zegt een woordvoerder van PSV tegen het Eindhovens Dagblad.

De woordvoerder laat weten dat de Eindhovense club vindt dat er een omslag zou moeten komen in het gedrag van een groep supporters die de teksten hebben geuit. "Het negatief bejegenen van je rivaal helpt de eigen ploeg niet. Die energie kan ook gestoken worden in het aanmoedigen van de eigen ploeg, iets wat aantoonbaar wel helpt." De PSV-zegsman vindt het vervelend dat 'de goeden nu onder de kwaden moeten lijden' door deze generieke maatregel.