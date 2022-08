Sinds 1985 staat het adres Leenderweg 80 te boek als hotel. Na verschillende wisselingen was het de laatste jaren vooral een verblijfsplaats voor arbeidsmigranten. Dat leidde tot klachten uit de buurt over overlast. Sinds acht maanden is het een budgethotel.

De receptie is 24 uur per dag bezet. Verder helpen de gasten van het budgethotel zichzelf. In de lounge staan automaten voor koffie en thee, in koelkasten staat eten voor het ontbijt. Het heropende Amrath hotel heeft geen restaurant. "Er zijn hier aan de Leenderweg voldoende eetgelegenheden", vertelt hotelmanager Neanne de Haas. Ook de vergaderzalen zijn niet meer in gebruik. De sobere voorziening betekent drie sterren. De prijs voor een kamer is variabel en hangt af van de bezettingsgraad: als er meer vraag is, gaat de prijs omhoog. Er zijn zestig kamers, voor één of twee personen.

De Haas is bekend met de klachten over overlast uit het verleden. "Maar daar ga ik geen woorden aan vuil maken", zegt ze. "Het is nu niet meer aan de orde." Wel wil ze kwijt dat er in het voorjaar een inzamelingsactie was voor spullen voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. "Binnen korte tijd stond het hotel vol met spullen van mensen uit de buurt."

Een paar meter verderop verzorgt Tanja Weijts met Linda Volleman bij Ons Thuis dagactiviteiten voor ouderen met dementie. Weijts vertelt blij te zijn met de herontwikkeling van het hotel. "Helemaal prima, wat ons betreft. Inderdaad hadden we de afgelopen jaren hinder van arbeidsmigranten op het parkeerterrein hierachter, dat we delen met het hotel. Nu niet meer. Nou ja, het is wel jammer dat er zoveel sigarettenpeuken liggen bij de picknickbank."

Activiteitenbegeleiders lopen met ouderen via het parkeerterrein naar het Stadswandelpark, omdat het drukke verkeer op de Leenderweg voor te veel prikkels zorgt.