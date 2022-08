Het verkeer op de Randweg Eindhoven wordt sinds maandagochtend niet langer meer gehinderd door de plaatsing van de tunnelbak ter hoogte van Goederen Distributie Centrum (GDC) Acht.

Rond 5.00 uur werden de omleidingen opgeheven en reed het verkeer weer zoals gebruikelijk over de A2 en N2.

In de afgelopen drieënhalve week werd het verkeer omgeleid en via een smalle flessenhals op de A2 en N2 gedirigeerd. De werkzaamheden hadden enige filevorming tot gevolg in de afgelopen maand, maar het gevreesde verkeersinfarct bleef uiteindelijk uit.

Het duurt nog tot volgend jaar zomer voordat de nieuwe tunnel die het gebied ten oosten van de snelweg met het aan de andere kant gelegen gebied verbindt in gebruik kan worden genomen. De komende tijd wordt de nieuwe infrastructuur van en naar de tunnel aangelegd, verlichting en borden geplaatst.