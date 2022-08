Een 34-jarige man is in de nacht van 16 op 17 juli zwaar mishandeld bij een horecagelegenheid in het centrum van Tilburg. Een 43-jarige Eindhovenaar en drie mannen van 43, 27 en 23 jaar uit Den Haag zijn door de politie opgepakt dankzij camerabeelden. Zij worden verdacht van poging doodslag en zware mishandeling.

Politie Zeeland-West-Brabant meldde donderdag dat het viertal de man zo ernstig toetakelde dat hij er mogelijk blijvend letsel aan overhoudt. Recherche Hart van Brabant deed onderzoek naar de mishandeling en bekeek camerabeelden uit de omgeving. Daarop is de mishandeling vastgelegd. De mannen zijn via andere camerasystemen door het centrum van Tilburg gevolgd en uiteindelijk is de identiteit van de daders achterhaald via de beelden van de parkeergarage. De mannen zijn inmiddels gehoord door de recherche. Doordat de camerabeelden werden getoond bij dit verhoor, hebben alle vier de daders bekend. Ze zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris.