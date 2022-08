Rechts inhalen, hondenpoep niet opruimen, geluidsoverlast veroorzaken en ga zo maar door. Het zijn allemaal voorbeelden waar je een zogenoemde 'hufterboete' voor kan krijgen. Ook in Eindhoven zijn zulke geldstraffen in 2021 uitgedeeld. En het aantal is niet mis. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het is goed om te weten welke overtredingen onder de term 'hufterboete' vallen. Dat verschilt enorm: in totaal zijn er 175 verschillende overtredingen die volgens de nieuwssite ergernis veroorzaken.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende overtredingen op de weg:

Rijden zonder kentekenplaat

Rijden zonder geldig rijbewijs

Maar ook andere overtredingen:

's Nachts veel herrie veroorzaken

Hondenpoep niet opruimen

Deze hufterboetes zijn in elke gemeente in Nederland uitgedeeld, zo ook in Eindhoven. In 2021 zijn in totaal 5.976 boetes uitgeschreven. Voor de duidelijkheid: dit kan dus om verschillende overtredingen gaan.

Er zijn weinig boetes voor het maken hinderlijk geluid als reiziger uitgedeeld in Eindhoven. Betekent dit dat Eindhovenaren allemaal braaf stil zijn? Dat kan, maar niet per se. Gemeenten bepalen zelf het beleid rondom het uitdelen van boetes. Het kan dus zijn dat er in andere steden meer controle is.