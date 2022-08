Aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven woedde zondagmiddag een woningbrand. Die ontstond rond 15.00 uur en was ongeveer een half uur later onder controle. Het ging om een brand op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Tijdens het redden van een bewoner raakten twee politiemensen lichtgewond.

Ook de bewoner raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd met zware brandwonden en klachten door het inademen van rook.

De brandweer rukte al snel uit met meerdere voertuigen - waaronder een hoogwerker - en sprak van een grote woningbrand. De bewoner van de getroffen flat is uit zijn woning gered. Deze Eindhovenaar is behandeld door medewerkers van de ambulancedienst en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer en politie hebben daarna zo'n twintig à dertig appartementen in het gebouw ontruimd en geventileerd. Bij alle inzet ademden volgens de politie twee agenten wat rook in, net als twee bewoners. Zij zijn gecontroleerd in de ambulance.

De bewoners van de ontruimde woningen kunnen na een inspectie van de brandweer naar huis. Dat is naar verwachting aan het eind van de middag.

Onduidelijk is nog hoe het vuur is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht. De Koning Arthurlaan ligt in de wijk Jagershoef in stadsdeel Woensel. Salvage is gealarmeerd voor het afhandelen van de schade. De straat voor de flat is afgezet.