Een vrouw op een scooter is zaterdagmiddag aangereden door een auto op de Europalaan in Eindhoven. De vrouw raakte gewond en is behandeld in de ambulance.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De vrouw reed op het fietspad. Op de kruising hebben bestuurders op het fietspad voorrang, mogelijk ging het daar mis. De automobilist raakte niet gewond. De politie heeft verschillende ooggetuigen gesproken en verklaringen opgenomen.