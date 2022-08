De politie heeft zaterdagavond het lichaam van een 38-jarige man uit Frankrijk gevonden in de bosjes bij de Oirschotsedijk in Eindhoven. Hij lag in de buurt van zijn wielrenfiets.

De vondst van het lichaam werd rond 21.30 uur gemeld. Een arts en een forensisch onderzoeker waren aanwezig om de doodsoorzaak vast te stellen. Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer op een natuurlijke wijze is overleden. Mogelijk is de wielrenner onwel geworden en ter plekke gestorven.