Een dronken automobilist zorgde in de nacht van zaterdag op zondag voor een grote ravage op de A2 bij Eindhoven. Hij botste daar tegen een pijlwagen. Bij de klap raakte de bijrijder gewond. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De pijlwagen stond op de A2 vanwege wegwerkzaamheden. Vlak na het ongeluk werden meerdere hulpdiensten, zoals de ambulance en diverse brandweerwagens, opgeroepen.

Tijdens de botsing zaten twee mensen in de auto. Alleen de bijrijder raakte bij de klap gewond. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel alcohol had gedronken. Hij werd daarom aangehouden. De politie nam zijn auto in beslag voor verder onderzoek.

Bij de klap raakte de pijlwagen flink beschadigd. Vlak na de botsing hield de politie een sporenonderzoek op de weg. Daarna moest de weg worden gereinigd, waardoor de A2 langere tijd dicht was in noordelijke richting.