Een bouwvakker is donderdagmiddag gewond geraakt aan zijn benen bij een bedrijfsongeluk in Eindhoven. Dat gebeurde bij werkzaamheden aan de Bunkertoren. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur op de bouwplaats bij de Bunkertoren, gelegen aan de John F. Kennedylaan. Zowel de brandweer als ambulance kwamen op het ongeluk af, aldus de politiewoordvoerder. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De Arbeidsinspectie start een onderzoek naar het incident.