De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt die nog een gevangenisstraf open had staan van 771 dagen. Tegen de verdachte was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Agenten herkenden zijn auto op het Marconiplein in Eindhoven.

Net na middernacht zagen agenten de auto van de man die al een tijdje wordt gezocht. Hij staat bekend als gewelddadig en vluchtgevaarlijk. Na het stoppen van de auto dacht de politie de man ook te herkennen. Hij bleef echter telkens een andere naam opgeven. Vingerafdruk Omdat hij zich niet kon legitimeren, had de politie reden om hem aan te houden. Daarbij viel al op dat hij uitgebreid afscheid nam van zijn vriendin, de bestuurder van de auto. Op het politiebureau bleek bij het afnemen van de vingerafdruk dat het wel degelijk om de gezochte man ging. De verdachte zit voorlopig weer vast en heeft bovendien een boete gekregen voor het opgeven van een valse naam. Waarom de man zo'n lange gevangenisstraf open heeft staan, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven