Met een volstrekt vreemde trouwen, je moet het maar durven. In het programma Married At First Sight - Match or Mistake wagen veertien deelnemers zich aan deze uitdaging. Zo ook Roxy uit Geldrop.

Zeven vrouwen en zeven mannen gaan in het programma op zoek naar ware liefde. Gedurende dit experiment bespreken ze tijdens verschillende 'stay or leave-ceremonies' hun voortgang. Daarna beslissen ze of ze het experiment voortzetten of ermee willen stoppen. Zal de Geldropse Roxy de man van haar leven vinden?

Maar wie is Roxy eigenlijk? En wat zoekt zij in een wederhelft? Zo stelt ze zich voor op de website van RTL: Roxy is een creatieve en gezellige dame van 29 jaar. Ze houdt van lol maken met haar vriendinnen en gaat graag op pad voor een hapje en een drankje. Roxy zoekt een man die haar aanvult en een steuntje in de rug geeft als dat nodig is. Daarnaast is een man voor haar aantrekkelijk als hij initiatief neemt en betrouwbaar is.

Married At First Sight - Match or Mistake is vanaf 22 augustus iedere maandag tot en met woensdag te zien bij Videoland. De eerste drie afleveringen zijn maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus ook bij RTL 4 te zien.