Sinds 1854 bestudeert en monitort het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) het klimaat. In al die jaren zijn er behoorlijk wat weerrecords gesneuveld, waaronder die van hoogste temperatuur.

Op dit moment vallen de mussen al van de stads Eindhovense daken, maar het kan nog erger. Op 25 juli 2019 werd de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland: in het Brabantse Gilze-Rijen werd het 40,7 graden Celsius. Zo warm werd het dus niet in Eindhoven, maar hier werd het ook warm, namelijk 39,3 graden!

Een jaar later, in de zomer van 2020, werd in Nederland een ander record gebroken: het aantal aaneengesloten tropische dagen. Dat zijn dagen waarbij de temperatuur boven de 30 graden Celsius uitkomt. Er werden toen acht dagen genoteerd met temperaturen van 30 graden of meer. Ook in Eindhoven steeg het kwik die zomer tot ver boven die grens. Toen werd het hier zo'n 39,3 graden.

Met deze temperaturen is het heerlijk om lekker te kunnen afkoelen. Gelukkig kan dat in Eindhoven dan ook goed! Haal een verfrissende ijskoffie of ga lekker zwemmen.