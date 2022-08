Een schuurtje bij een woning aan de Dagvlinderstraat in Eindhoven is maandagavond in brand gevlogen.

De brandweer van Eindhoven en Nuenen rukte met meerdere bluswagens uit naar de uitslaande brand. Ook een hoogwerker, ambulance, en meerdere politie eenheden werden opgeroepen. De eerste aanwezige brandweerlieden konden de brand al snel blussen. Ook werd de tuinslang van de buren ingezet. De brand was kort maar zeer hevig. Hierdoor wilde de politie meer uitzoeken over de oorzaak van de brand. Vlak na het blussen vlogen er veel wespen door de tuin heen. Volgens een politieagent hing op de plek waar de brand begon een wespennest. Of de bewoner het wespennest wellicht wilde verbranden is niet duidelijk. De bewoner antwoordde niet duidelijk op de vragen van de politie.