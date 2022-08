Een 23-jarige man uit Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee keer dezelfde vrouw mishandeld. Eerst in Eindhoven en later in Veldhoven. De tweede keer gebeurde dit op een ernstige manier. De verwondingen van de vrouw waren zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De man en de vrouw hadden in een uitgaansgelegenheid op het Stratumseind onenigheid gekregen en besloten dit buiten uit te praten. Dit liep op de Stratumsedijk toch uit de hand omdat de man gewelddadig werd. De vrouw rukte zich los en probeerde hulp te zoeken bij een passerende automobilist. In de paniek kregen de inzittenden de deuren niet open. Intussen stopte er ook een bekende van de vrouw met de auto, waardoor zij weg kon komen. De gewelddadige man ging verhaal halen bij de aangeklampte auto. Ook hier vielen rake klappen. Het vrouwelijke slachtoffer stapte later uit op een parkeerplaats aan de Lei in Veldhoven. Daar werd zij verrast: de man die haar eerder belaagde in Eindhoven stond haar op te wachten. Weer kwam het tot een confrontatie en dit keer werd de vrouw zwaar mishandeld. Uiteindelijk kon zij bevrijd worden omdat omstanders op haar belager sprongen. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld zodat het slachtoffer hulp kon krijgen. De vechtersbaas werd aangehouden. De politie onderzoekt de gebeurtenissen in Eindhoven en in Veldhoven en zoekt naar getuigen.