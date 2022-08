Een man is zaterdagavond aangehouden met tien 'cachetjes' (mini-envelopjes) cocaïne en bijna 300 euro contant geld op zak in de wijk Woensel in Eindhoven. Agenten vonden daarna nog 100 cachetjes cocaïne en 2500 euro aan contanten in zijn woning in de wijk Eckart. Dat meldt een wijkagent via Instagram.

Agenten controleerden zaterdag een auto in Woensel. De bestuurder van de auto maakte volgens de politie een zenuwachtige indruk. In zijn auto werd een mes aangetroffen. Dat is strafbaar volgens de Wet wapens en munitie. Vanwege het vermoeden dat de automobilist meer te verbergen had, besloten de dienders hem te fouilleren. Dat zag de man niet zitten en verzette zich tegen zijn aanhouding. De politie kon hem toch inrekenen. In zijn nektasje vonden agenten uiteindelijk 'ruim 10 cachetjes cocaïne' en bijna 300 euro aan contant geld. De man moest mee naar het bureau. Volgens de politie deed man na zijn aanhouding ook nog een poging om 'bewijs weg te maken' door zijn telefoon uit te schakelen. De agenten konden dit voorkomen. Na de aanhouding werd de woning van de verdachte onderzocht. Daar vonden agenten 'ruim 100 cachetjes cocaïne' en 'ruim 2500 euro contant geld'. De man zit in de cel voor verder onderzoek.