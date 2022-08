Het is bijzonder onrustig geweest in de uitgaansgebieden van Helmond in de nacht van zaterdag op zondag. Er ontstonden meerdere vechtpartijen en de inzet van de politie werd niet door iedereen gewaardeerd. Agenten werden bekogeld met glas.

Het liep als eerste uit de hand vlak bij de Borrelbar aan de Steenweg. Rond sluitingstijd ontstonden vechtpartijen binnen een groep van zo'n honderd man. Meerdere eenheden van de politie rukten uit om de boel te sussen. Agenten werden uitgescholden en kregen glas naar zich toegeslingerd. Twee personen zijn direct aangehouden.



Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een enkeling van deze groep die zich op deze manier misdroeg. "Je kunt niet stellen dat de groep zich massaal tegen de politie keerde." Bij deze vechtpartij raakte niemand noemenswaardig gewond. De Borrelaar-eigenaar Geert Blenckers erkent dat het onrustiger was dan een normale stapavond. "Het was absoluut geen veldslag, maar zeker erger dan normaal. Dat er twee aanhoudingen zijn, zegt natuurlijk wel iets." Blenckers wil eerst intern en met de politie onderzoeken hoe de vechtpartijen zijn ontstaan voordat hij hier verder uitspraken over doet. Volgens hem was zijn personeel nergens bij betrokken en is zijn tent niet beschadigd. Daarna werd het op de Steenweg ook onrustig tussen groepjes uitgaanspubliek. Hier werden ook honden ingezet om vechtersbazen uit elkaar te halen. Volgens de woordvoerder van de politie begon de onrust in de zaal van een uitgaansgelegenheid en leidde dit buiten tot opstootjes. Hier werd niemand aangehouden. De politie sluit niet uit dat er later meerdere aanhoudingen zullen volgen voor beide vechtpartijen. Daarvoor worden onder andere de bodycams van de agenten gebruikt.