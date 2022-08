Sinds afgelopen woensdagochtend is Colosseum Dental Nederland getroffen door een cyberincident. 120 Nederlandse praktijken zijn daarom tijdelijk gesloten. Dat laat de manager communicatie van het bedrijf weten.

In onze regio gaat het om Samenwerkende tandartsen Eindhoven (Willemstraat en Engelsbergen), Samenwerkende tandartsen Beek en Donk, Tandheelkundig Centrum Blixembosch, Centrum Mondzorg Waalre, Samenwerkende tandartsen Sint-Oedenrode en Samenwerkende tandartsen Gemert. Het hoofdkantoor zit in Oosterhout. Het bedrijf heeft meer dan 130 vestigingen in Nederland en België.

"We verwachten dat wij volgende week weer een deel van onze werkzaamheden kunnen hervatten. De behandelingen die sinds woensdag zijn uitgesteld, worden zo spoedig mogelijk weer ingehaald", aldus de woordvoerder.

Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingelicht. Dat zijn bedrijven verplicht als er sprake is van een datalek.

"Waar nodig nemen we contact op met diegenen wiens belangen door dit incident mogelijk zijn geraakt", zegt de woordvoerder.