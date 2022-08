Een jongetje van 1 jaar is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk met kokend water in een woning in Eindhoven. De politie meldt dat het kind met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen is gebracht.

De hulpdiensten werden rond 11.00 uur gealarmeerd. Het verkeer op het Floraplein werd stilgezet terwijl het kind met de ambulance naar de traumahelikopter werd gebracht. De politie meldt dat de jongen brandwonden heeft opgelopen.