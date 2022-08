Een man is zaterdagavond met zijn scooter in het kanaal gereden aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Hij is door omstanders uit het water geholpen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur. Het lukte de man niet om zelf op de kant te komen. Omstanders schoten te hulp en konden hem aan zijn armen boven water houden. De brandweer wist zijn scooter uit het kanaal te vissen. Hoe de man met zijn scooter van het fietspad kon raken is niet bekend. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven