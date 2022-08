De zweem van succes die afgelopen seizoen rondom FC Eindhoven hing, keerde vrijdag bij de competitiestart binnen één helft terug. Een weerloos FC Den Bosch werd voor eigen publiek van de mat gespeeld en ging met 0-3 achter aan de thee. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis was met twee goals en één assist de grote man in de pot die in 1-3 eindigde.

Een fel FC Eindhoven deelde in de openingsfase de lakens uit. Binnen drie minuten slalomde Jasper Dahlhaus tweemaal eenvoudig voorbij de laatste Bossche linie en was beide keren dichtbij 0-1. Niet veel later, in minuut acht, was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Rob Penders.

Na een hoekschop viel de bal voor de voeten van Brian De Keersmaecker, wiens schot vanaf randje zestien gekraakt werd door een verdediger. Naoufal Bannis stond op de goede plek om alsnog de verdiende voorsprong van dichtbij hoog tegen het touw te werken: 0-1.

Even ging de storm daarna liggen, zonder dat Eindhoven in de problemen kwam. Het werkte alleen zichzelf bijna in de problemen: een blinde terugspeelbal van Rodrigo Rego rolde maar net langs het eigen doel. Luttele minuten later was de 0-2 een feit. Een fraaie actie en dito voorzet van Bannis vanaf de achterlijn, bij de tweede paal door Collin Seedorf via doelman Wouter van der Steen in het doel gefrommeld.

Binnen 33 minuten kroonde Bannis zich al tot man van de wedstrijd, door zijn tweede van de avond en het seizoen in het mandje te leggen: 0-3. De twintigjarige spits benutte een penalty, die de Eindhovenaren kregen omdat Maarten Peijnenburg bij een corner naar de grond ging. Er was heel weinig aan de hand.

Waar Den Bosch met zichzelf worstelde, kon het bij FC Eindhoven niet op voor het rustsignaal. Na de pauze beet de thuisploeg echter meer van zich af en lieten de blauwwitten zich ver terugdringen. Al snel volgde de 1-3, een droge knal van Anass Ahannach in de onderhoek.

Den Bosch bleef aanzetten tegen een na rust wat gemakzuchtig ogend Eindhoven, dat wel amper kansen weggaf. Doelman Nigel Bertrams moest zich één keer strekken bij een pegel van Jordy van der Winden. Aan de andere kant kreeg Eindhoven twee goede kopkansen via Seedorf en Tibo Persyn - die laatste verving na rust de verrassende basisdebutant Dalton Enokpa.