Een vermoedelijke fietsendief heeft zichzelf vrijdagochtend verraden in Eindhoven door op straat te schreeuwen en wild met zijn armen te bewegen. Hij had een fiets bij zich met een opengeslepen slot. In de fietstassen zat inbrekersgereedschap.

Op het moment dat de agenten de man aanspraken, vermoedden ze door zijn gedrag dat hij onder invloed was. Ook waren ze er niet van overtuigd dat de fiets die hij bij zich had van hemzelf was. Niet alleen het slot bleek bij een controle opengeslepen, ook het framenummer was weggekrast.

Inbrekerswerktuigen

De fiets is nog niet als gestolen opgegeven, maar de agenten vermoeden dat iemand ernaar op zoek is. Daarom heeft de politie foto's van de gevonden fiets gedeeld. De aangehouden man wordt verdacht van het helen van de fiets. Omdat de verdachte naast de fiets ook veel gereedschap bij zich had, wordt hem ook het bezit van inbrekerswerktuigen (meerdere tangen, moersleutels en een slijptol) aangerekend.