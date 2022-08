Het dak van het Van Abbemuseum in Eindhoven ondergaat een flinke opknapbeurt. Het oudste, monumentale deel krijgt onder meer nieuwe daklichten. Een nauwgezette klus, omdat lichtinval een belangrijke rol speelt bij tentoonstellingen.

De klus wordt in twee perioden uitgevoerd. De vervanging van de daklichten begon deze week. Deze operatie is eind volgende maand afgerond. Het oudste deel van het museum krijgt volgend jaar ook nieuwe dakbedekking. Het Van Abbe is tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.

Het museum, opgericht in 1936, is negentien jaar geleden gerenoveerd en uitgebreid. De daklichten op het oudste, monumentale deel hebben hun beste tijd gehad. Het Van Abbe is één van de weinige daglichtmusea in Nederland. Het uitkiezen van daklichten met de juiste licht-kleur verhoudingen is een precieze klus. Daarom zijn voorafgaand aan de renovatie proefopstellingen gemaakt en metingen verricht. Zo konden de juiste bouwmaterialen worden gekozen.

Het dak wordt meteen verduurzaamd. Dankzij het nieuwe glas is de isolatie straks een stuk beter. Met de komst van de nieuwe daklichten gaat de UV-wering er fors op vooruit, waardoor kunstwerken beter zijn beschermd tegen inwerking van (zon)licht. Voor de vervanging van de dakbedekking is nog verder onderzoek nodig. Dit karwei staat voor volgend jaar op de agenda.

De gemeente Eindhoven heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden, uitgevoerd door !IMPULS. Dit bedrijvenconsortium werkt aan renovatie, onderhoud en de verduurzaming van enkele gemeentelijke gebouwen. Daaronder het stadhuis, NRE-gebouw en het Van Abbemuseum.