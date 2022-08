De politie heeft drie aanhoudingen gedaan in het onderzoek naar de brand bij een monumentale boom in natuurgebied 't Wasven in Eindhoven. Het gaat om drie jongeren (16, 18 en 18) uit Eindhoven en Nuenen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De boom, een plataan die al in 1760 werd geplant, liep vorige week veel schade op en het plantsoen ging voor een groot deel verloren tijdens de brand. Het vuur ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag, de politie vermoedde al snel dat sprake was van brandstichting.

Woensdagochtend werden drie verdachten aangehouden: twee jongeren uit Eindhoven van 16 en achttien jaar en een achttienjarige uit Nuenen. Ze zitten in de cel en worden verhoord. De drie kwamen in beeld nadat de recherche de getuigenverklaringen en aanwijzingen had bekeken.

'De brandstichting had lokaal grote impact en leverde grote verontwaardiging en verdriet op. De boom heeft een monumentale status vanwege zijn leeftijd en is onderdeel van stichting Wereldboom', aldus de politie. De boom, die 'de Gevlekte Zuiderling' heet, kreeg in 2009 als eerst van Nederland de titel Wereldboom. Dat predikaat krijgen bomen die met goed onderhoud wel duizend jaar oud kunnen worden.

Na de brand kwamen verschillende Eindhovenaren naar de boom. Marijke Janssen bijvoorbeeld, die emotioneel reageerde: "Dit is echt verschrikkelijk. Na onze crematie zou hier onze as verstrooid worden." Evenals veel buurtgenoten vreesde de vrouw dat de monumentale boom de brand die hier in de nacht van donderdag woedde niet zal overleven.

Onderaan de boom stond een groot podium dat meerdere keren per jaar werd gebruikt voor bruiloften, concerten en afscheidsdiensten. De vlonder werd compleet verwoest door de brand, de stam was zwartgeblakerd en takken waren verschroeid. Volgens Alfred van Kempen, voorzitter van de stichting 't Wasven, kan de schade al snel oplopen tot zo'n 100.000 euro.

Bekijk hieronder hoe omwonenden reageerden op de brand.