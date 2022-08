'Fit is het nieuwe rijk', 'Vooral genieten' en 'Goed dat je er bent'. Zo moedigt de gemeente deelnemers aan de ASML Marathon Eindhoven aan. Inwoners of deelnemers uit Eindhoven kunnen nu ook zelf een persoonlijke boodschap insturen. De leukste komen op een banier in de stad te hangen.

Of je nu wandelt, 5 kilometer rent of een persoonlijk record op de hele of halve marathon wil lopen; iedereen kan wel een motiverende tekst gebruiken. Want je zou maar net langs de kant staan en in alle drukte je favoriete loper niet zien. Of andersom, dat je als deelnemer aan de verkeerde kant van de weg loopt en je supporters mist. Dan hangen er op het parcours nog 250 banieren om je een hart onder de riem te steken.

Je kunt als deelnemer ook je eigen reden of motivatie insturen. "Je mag de boodschap zo persoonlijk en herkenbaar maken als je wil, maar we zetten er geen namen bij", zegt de woordvoerder van de organisatie.

Twee weken voor het evenement worden de banieren opgehangen in de stad. De aanmoedigingen kunnen tot 15 augustus ingestuurd worden naar asmlmarathoneindhoven.nl/motivatie. "De actie is nog maar net begonnen, maar er zijn nu al ruim 250 aanmoedigingsspreuken binnen. Het is een leuke en weer eens andere manier om inwoners bij het evenement te betrekken. Dat blijkt."

Op zaterdag 8 oktober is de Renewi Plogging Run, Your Marathon Challenge en een wandeltocht over 5, 10 of 15 kilometer.

Op zondag 9 oktober staan de Mini Marathon, Business Runs, City Run (5 kilometer), Jumbo 1/4 Marathon, ASML Halve Marathon en de ASML Marathon op het programma.