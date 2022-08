Het is nog even wachten op het gezamenlijke monument voor de Molukse en Indische gemeenschappen. De Indië-herdenking is daarom dit jaar weer in de Cacaofabriek in Helmond.

Op zondag 14 augustus is de bijeenkomst waar wordt stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Tweede Wereldoorlog. Het thema is dit jaar 'Sporen door de generaties'. De oorlog en de ontheemding erna hebben tot op de dag van vandaag invloed op de vele families die vanuit het naoorlogse Nederlands-Indië in Helmond en de Peel terecht zijn gekomen.

Inge Dümpel van de Stichting Indië-Herdenking Helmond is trots op de jonge sprekers die een bijdrage leveren aan de bijeenkomst in de Cacaofabriek. De negentienjarige Sefanja Silalahi uit Helmond draagt het gedicht 'De Dochter' voor van Rachel Haurissa. De veertienjarige Kira Hezemans uit Geldrop rapt 'The colour of my blood'.

De Eindhovense Julia van Doren (14) vertelt het verhaal van Trees Bauwens, die veel heeft betekend voor de emancipatie van Indische vrouwen. Julia is erfgoeddrager, wat betekent dat ze zorgt dat het verhaal van mevrouw Bauwens wordt doorgegeven.

"Na de herdenking gaan we de praktische vragen beantwoorden over het monument. Zoiets kost veel voorbereidingstijd", zegt Dümpel. Het enige wat vaststaat is dat het geen standbeeld wordt, maar iets met een afbeelding van een melati. De witte bloem is een veel gebruikt herdenkingssymbool in de gemeenschappen. De jasmijnsoort die in Indonesië goed gedijt staat voor zowel het leven als de dood en voor niet vergeten; blijven herinneren aan een gedeeld verleden.

Burgemeester Elly Blanksma heeft vorig jaar bij de Indië-herdenking beloofddat er in Helmond een monument komt om alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië te herdenken. 'Een plek om samen te komen' en 'vooral ook een plek van erkenning', noemde ze het.

Dümpel: "We hopen dat het monument een verschil kan maken. Het wordt niet alleen een plek voor Indische of Molukse mensen, maar voor iedereen die iets heeft met Indonesië. We hebben een ontwerp laten zien aan de gemeente. Ze waren enthousiast."

De gemeente verwacht in het najaar meer te kunnen zeggen over de gedenkplek. "De stichting is bezig met het opstellen van een projectplan voor het monument, inclusief de financiering. Daarna bekijken we samen welke locatie geschikt is."

De herdenking in de Cacaofabriek op zondag 14 augustus is van 19.30 tot 21.00 uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 18.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 11 augustus via mail: indieherdenkinghelmond@gmail.com.