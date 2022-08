Veel Eindhovense vrouwen die op het punt staan te bevallen, kunnen deze en komende maand niet rekenen op kraamhulp thuis. Wie toch kraamhulp wil moet naar een speciaal hiervoor ingerichte vleugel van het Holiday Inn Hotel.

Het ED wil graag weten wat aanstaande moeders hier zelf van vinden. Vrouwen die hiermee te maken hebben wordt gevraagd een mail te sturen naar v.vdkooi@ed.nl, met vermelding van naam en telefoonnummer.

De maatregel is genomen vanwege een nijpend personeelsgebrek. Hij geldt vooralsnog alleen voor klanten van KraamZus, Kraamzorg VDA en Zorgmed, die wonen in het Eindhovense postcodegebied 5600-5658 én die in het ziekenhuis zijn bevallen.