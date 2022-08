Negen Eindhovense en Helmondse culturele instellingen ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. In totaal is er ruim vier ton verdeeld.

Onder andere de aanvragen van Heksenjacht in Peelland, Watershed en Katinka Versendaal werden gehonoreerd. Het gaat om 'innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende' culturele projecten.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant in Tilburg adviseert aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

De acht gehonoreerde projecten in Eindhoven zijn de muzikantenbroedplaats PopEi (50.000), het nieuwe jeugdtheatergezelschap Oortwolk (49.500), het Silent Film Festival/Zolderkamertjesklassiek (42.450), de literaire stichting Watershed (47.000), (bio- en food)designer/kunstenares Katinka Versendaal (49.820), kunstpresentatieplek en werkruimte het Albert van Abbehuis (50.000), centrum voor fotografie Pennings Foundation (40.000) en Heksenjacht in Peelland (50.000), een samenwerking tussen Bureau Franken met kunstenaars, gemeenten, BGTS Natuurpark de Groote Heide en het Van Abbemuseum. Het resultaat van dit verbond moet leiden tot een route van zes kunstwerken langs de belangrijkste plaatsen die een rol speelden in de geschiedenis van de heksenvervolging in de regio.

Fotofestival Helmond

Het gehonoreerde project in Helmond is Stichting Goeikes (40.000), een tweejaarlijks fotofestival in de regio Helmond, voor zowel professionals als amateurfotografen.

In totaal ontvingen deze ronde 18 initiatieven in Noord-Brabant een subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma.