Een A330-tankvliegtuig van Defensie heeft maandagmiddag rond 15.15 uur een voorzorgslanding gemaakt op Eindhoven Airport. Het vliegveld liet weten dat vakantiegangers hierdoor mogelijk vertraging opliepen, omdat de start- en landingsbaan daardoor tijdelijk niet beschikbaar was. Het vliegverkeer werd rond 16.00 uur weer hervat.

Meerdere hulpdiensten rukten uit en stonden rond 15.00 uur preventief klaar. Ook de brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig. Het tankvliegtuig vloog eerst voorbij het vliegveld voor inspectie zodat deskundigen van buitenaf goed konden kijken wat er precies aan de hand was en of een landing noodzakelijk was. Aan de linkervleugel bleek de tankslang er zo'n 15 meter uit te hangen.

Landing en inspectie

Nadat het militaire toestel was geland, hebben brandweerlieden het voertuig onderzocht. Daarna is de tankslang op een kar geladen. He vliegtuig is vervolgens langzaam van de baan gehaald. De kar waar de tankslang op lag reed onder de vleugel van het vliegtuig mee.

Doordat de tankslang tijdens de landing de grond raakte, is de landingsbaan nog geïnspecteerd en schoon gemaakt. Hierdoor konden vakantievluchten niet meteen landen. Die toestellen moesten nog een paar rondjes extra vliegen. Een uur na de landing van het tankvliegtuig stegen de eerste toestellen weer op.

Systeem klapt niet in

Een woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven legt uit: "De vliegtuigen hebben twee verschillende systemen waarmee in de lucht bijgetankt kan worden. De tankslang zit onder de vleugel en dat systeem klapt nu niet meer in. Daarom moet het vliegtuig een voorzorgslanding maken."

Dat kon echter niet meteen. Rond 15.10 uur zei de woordvoerder dat er gewacht werd op een geschikt moment. "We gaan er vanuit dat het vliegtuig veilig kan landen, maar de veiligheid van iedereen staat voorop. Zeker omdat we het vliegveld delen met het civiele Eindhoven Airport."

De woordvoerder zegt dat het om een tankertoestel van de Multinational MRTT Unit gaat, een internationale eenheid. De tanktoestellen worden vooral gebruikt om andere vliegtuigen bij te tanken in de lucht, maar ook voor het vervoer van mensen, vracht en voor medische evacuaties.