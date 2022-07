Een vuilniswagen is vrijdagmiddag in brand gevlogen op de Rode Kruislaan in Eindhoven.

De brand werd rond 14.00 uur gemeld. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit. Het vuur was snel onder controle. De straat werd afgezet zodat hulpdiensten hun werk konden doen. De brandweer heeft ongeveer een uur lang geblust. De vuilniswagen raakte beschadigd maar er raakte niemand gewond. De brandweer meldde eerste dat het om een vrachtwagen ging waar gasflessen in zaten. Later meldde de brandweer dat het om een vuilniswagen op cng gaat, oftewel aardgas onder druk. Op de vuilniswagen zitten gasflessen waardoor er sprake van explosiegevaar was. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven