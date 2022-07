Bij een flat aan de Tellegenstraat in Eindhoven is vrijdagavond even na elf uur een man zwaargewond aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar en is per helikopter met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vervoerd.

De man is een bewoner van de flat, die in de wijk Lievendaal in stadsdeel Strijp staat. De politie onderzoekt de toedracht. Volgens een woordvoerder van de politie wordt voorlopig niet uitgegaan van een strafbaar feit. Het flatgebouw is twee verdiepingen hoog. Op welke etage de man woont, wil de politie niet zeggen. Het slachtoffer werd gevonden op de stoep bij de achteringang. Het appartementencomplex kwam in april 2020 al eens in het nieuws nadat een 31-jarige man op de galerij van het complex was neergestoken, waarna hij overleed.