Circus Snor is voor twee dagen neergestreken op het grasveld op het terrein van Philips Fruittuin in Eindhoven. Op de Kinderkaravaan kunnen bezoekers oefenen met balanceren en jongleren en zich vermaken met kermisspelen.

Hoe leuk is het om zelf te jongleren en te ervaren wat het is om een circusartiest te zijn? De bezoekers die de nieuwe voorstelling 'Chapeau' bezoeken, kunnen ze zelf aan de slag. Tussen de klassieke circuswagens ligt overal circusmateriaal en staan klein tentjes met spellen.

Hoepels draaien, borden op stokjes balanceren, maar ook blikken gooien, stokken vangen of schommelen in de nostalgische bootschommels.

Stef (7) vliegt op de kleine 'Kop van Jut' af. "Ik wil dat belletje wel eens laten rinkelen", zegt hij enthousiast. Helaas, hij slaat met al de kracht die hij heeft, maar het belletje laat het afweten.

Samen met zijn zusje Sara (3) en papa en mama Van Roovert zijn ze een middag voor het eerst naar een circus. "Het is echt nostalgisch met die oude wagens. Het is vooral leuk dat ze zelf mee mogen doen", zegt mevrouw Van Roovert.

Inmiddels lopen veel papa's, mama's en kinderen rond met een geschminkte krulsnot. Tenslotte heet het circus ook Snor.

'Geen stress, geen haast'

Noor (8) balanceert op een bal en vangt ondertussen ringen die jongleur Antonio toegooit. "Het is best wel zwaar. Mijn armen doen er pijn van." Noor verheugt zich op de acrobaten, want ze doet zelf aan acrogym, een combinatie van turnen, dans en acrobatiek. Haar moeder Inge Sandkuijl , maakt ondertussen foto's en geniet ook. Lachend: "Ik vind het circus ook heel leuk. Het ongedwongen sfeertje. Geen stress, geen haast. En leuk, maar nu eerst ontspannen voordat de voorstelling van start gaat."

En dan schalt er over de weide dat de voorstelling gaat beginnen. Directeur, spreekstalmeester en oprichter van het circus Jasper Riedeman roept het publiek op om naar de grote rode tent te komen. Met zeven artiesten, professionals en semi-professionals, zetten zij een show neer vol humor en onzin, acrobatiek, jongleren, trapeze, en goocheltrucs. Circus Snor is ook een plek waar artiesten in opleiding de kans krijgen zich te laten zien.

Indrukwekkend

Stef vindt de goocheltruc van de circusdirecteur indrukwekkend. Met een blinddoek op raadt hij alles wat de bezoekers laten zien. Ook geniet hij van acrobate Larissa die door de tent slingert in een ring.

En Noor heeft inderdaad het meest genoten van de acrobatiek. Alhoewel die verdwijntruc in de kist… "Ik denk toch dat er gat in de kist zat."

Donderdagochtend 28 juli is om 11.00 uur nog een voorstelling van Circus Snor bij Philips Fruittuin op de Oirschotsedijk 14a. Kaartjes kosten 13 euro. Kinderen tot en met twee jaar zijn gratis. Kaartverkoop via circussnor.nl.