In een woning aan de Offenbachlaan in Eindhoven woedde woensdagavond een brand. De bewoners werden gewaarschuwd door een rookmelder en konden volgens de Veiligheidsregio op tijd uit hun huis komen. Wel kwam voor één bewoonster een ambulance naar de brand zodat ze kon worden nagekeken. De rook van het vuur kwam tot bovenin het huis.

Waar de brand rond 23.15 uur precies is ontstaan, is onbekend. Maar de rook van het vuur trok al snel door de woning, tot aan het dakraam. De brandweerlieden in de eerste wagen die aankwam schaalden het incident uit voorzorg op naar een middelbrand. Daarom reed een tweede blusauto naar de Offenbachlaan en werd ook een hoogwerker ingezet.

Het vuur was uiteindelijk rond 23.25 uur, na ongeveer tien minuten, geblust. Omdat de bewoners zelf het huis uit konden komen, hoefden brandweerlieden niemand te redden. Om de betrokkenen bij te staan, schakelt de brandweer een stichting in.