Parkeren in het Eindhovense centrum is duur. De Consumentenbond zocht uit wat de duurste en goedkoopste parkeerplekken in 24 Nederlandse steden zijn. Hier vind je een aantal tips.

Het is niets nieuws dat parkeren in het centrum van een stad duurder is dan aan de rand. De Consumentenbond achterhaalt wat de goedkoopste plekken zijn in het centrum. Daarvoor vergeleken ze de prijzen:

Op straat of parkeerterrein in het centrum.

In parkeergarage in het centrum.

P+R (kosten parkeren en/of kosten ov-retour voor twee personen).

Als parkeertijd kozen ze van 10.00 tot 18.00 uur op zaterdag. Daarbij hielden ze ook rekening met dagkaarten en maximale dagtarieven.

Als je jouw auto parkeert bij het stadskantoor ben je het duurste uit. Dan betaal je voor acht uur parkeren 9,50 euro (of 8 euro als je van tevoren reserveert). Parkeer je daarentegen bij P+R Meerhoven of Genneperparken dan ben je 5 euro kwijt.

Wil je eens in een andere stad shoppen, maar niet teveel parkeergeld betalen? Ga dan naar Alkmaar (3,37 euro) of Leeuwarden (3,50 euro), want daar betaal je het minst om op straat te parkeren. En de duurste stad is niet Amsterdam maar Haarlem. Daar betaal je op de goedkoopste plek op straat 41,60 euro en is daarmee de duurste stad van Nederland. In Amsterdam ben je 'maar' 36 euro kwijt.