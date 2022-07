De automobiliste die maandagavond bij een eenzijdig ongeval in Helmond zwaargewond raakte, is aan haar verwondingen overleden. Volgens de politie sloeg de auto van de 23-jarige Poolse vrouw bij het ongeluk op de Europaweg over de kop en kwam ze aan de andere kant van de weg terecht.

De vrouw belandde rond 20.45 uur in de sloot ter hoogte van de kruising met de Brandenvoortsedreef. Het slachtoffer werd door de klap uit het voertuig geslingerd en raakte ernstig gewond. Zij was de enige passagier in de auto. Volgens de politie kwam het slachtoffer uit de richting van Eindhoven rijden. "De auto is aan de linkerzijde van de rijbaan op een talud terechtgekomen en daardoor 'gelanceerd'. De auto is daarop een flink aantal keren over de kop geslagen", laat een woordvoerder weten.

De vrouw is met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Volgens de politie is de familie van de vrouw over haar dood ingelicht, met hulp van de Poolse autoriteiten. De Europaweg werd na het ongeval in beide richtingen afgezet. Het is onbekend wat de woon- of verblijfsplaats was van de vrouw.