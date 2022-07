Een vrouw die zich maandagmiddag verward gedroeg en zichzelf had verwond in het Henri Dunantpark in Eindhoven, is uiteindelijk door de politie getaserd. Onder begeleiding van de politie werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw was in het Henri Dunantpark aan de Grebbeberglaan in een vijver gesprongen en zwom daarna naar een eilandje. Daar wilde ze ondanks herhaaldelijke aanwijzingen van de politie niet vanaf komen. Ook zou ze een scherp voorwerp bij zich dragen waarmee ze zichzelf al had verwond. Volgens een woordvoerder vormde ze daarom een gevaar voor haarzelf en de omgeving. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen en de vijver werd omsingeld door agenten. De brandweer kwam met meerdere wagens en een speciaal reddingsteam. Ook werden brandweerduikers uit Den Bosch met spoed opgeroepen. Agenten konden met behulp van een stroomstootwapen de vrouw kalmeren en uit de vijver halen. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als ze is behandeld aan haar verwondingen, wordt ze overgedragen aan medewerkers van zorginstanties. Veel omstanders en buurtbewoners kwamen af op het incident.