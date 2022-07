Rijd jij regelmatig op de A2 en N2? Houd dan vanaf donderdag 28 juli rekening met flinke vertraging. Gemeente Eindhoven werkt aan een nieuwe tunnel onder de snelwegen door en deze werkzaamheden gaan een tijdje duren.

Door de werkzaamheden zijn er van 28 juli tot en met 22 augustus minder rijstroken beschikbaar tussen knooppunt Batadorp en Leenderheide. Dit gaat zorgen voor verkeershinder. De gemeente waarschuwt dat de vertraging op drukke momenten kan oplopen tot een uur.

Op 28 juli in de avond starten de voorbereidingen op de A2 en N2 voor het plaatsen van de tunnel. De A2 en N2 blijven wel open, maar er zijn minder rijstroken beschikbaar. Daarnaast gaat de gemeente de rijstroken versmallen en gaat de maximumsnelheid terug naar 70 km per uur.

Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingen. Zo is de toerit Eindhoven Airport naar de A2 richting Den Bosch, Nijmegen en Tilburg de hele periode dicht. Verkeer van en naar Eindhoven Airport moet dus rekening houden met vertragingen. De gemeente adviseert om de actuele reisinformatie in de gaten te houden via de website van Rijkswaterstaat.

De tunnel moet de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid in Eindhoven verbeteren. "Onze economie groeit hard en veel mensen willen hier wonen, werken en studeren. De werkzaamheden brengen nu overlast met zich mee, maar uiteindelijk zorgt dit voor een betere bereikbaarheid, snellere doorstroom en verkleint het de kans op files", zegt wethouder Stijn Steenbakkers (Gebiedsontwikkeling Noordwest, Brainport en Economie). Maar voordat het zover is, moet je nog wel even geduld hebben. De tunnel is uiterlijk in 2023 klaar.