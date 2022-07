Aan de Grasbloem in Eindhoven is zondagmiddag iemand beroofd. Dat meldt de politie via Burgernet. Er wordt in de omgeving uitgekeken naar twee verdachten.

De politie roept op om zelf geen actie te ondernemen. Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd 112 te bellen. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven