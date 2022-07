PSV heeft in de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Betis van zaterdagavond weer de beschikking over Cody Gakpo. De 23-jarige aanvaller is terug na een blessure en daarmee net op tijd weer inzetbaar voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal en Champions League-voorrondes.

Gakpo staat in de belangstelling van veel clubs, maar PSV wil op dit moment geen zaken doen omdat de Champions League-ontmoetingen op het programma staan. Bij PSV is ook Guus Til terug en daarnaast keren Érick Gutiérrez en Phillipp Mwene terug bij de selectie. Zij zullen normaal gesproken invallen. Bij PSV ontbreken nog Jarrad Branthwaite en de nieuwe aanvaller Sávio. Zij worden komende week bij de selectie verwacht. Daarnaast herstellen André Ramalho en Carlos Vinícius nu in rap tempo en mogelijk kunnen zij volgende week weer bij de selectie zitten. Mauro Júnior moet daar nog even op wachten en Olivier Boscagli is pas in 2023 terug. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven