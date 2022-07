De veertienjarige Shirley Bettink en de vijftienjarige Latisha Pfeiffer zijn al bijna een week lang vermist. De twee meisjes uit het Limburgse Cadier en Keer zijn mogelijk naar Eindhoven vertrokken. De politie hoopt dat mensen met tips zich melden.

Shirley ging afgelopen maandag rond 12.00 uur naar school. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. Latisha raakte vermist toen zij uit school bij de instelling Icarus kwam. De twee zijn mogelijk in elkaars gezelschap. Volgens de politie is er een kans dat ze richting Eindhoven zijn vertrokken.

De moeder van Latisha maakt zich ernstige zorgen: "Ze is nog nooit eerder weggelopen. Wel eens een dag, maar dan was ze hier gewoon in de buurt. Ik slaap niet meer, ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. We hopen heel erg dat Latisha zichzelf zal melden."

In Limburg hangen al flyers op verschillende plekken. "Ik wil ze ook in Eindhoven gaan verspreiden. Ik ben al eerder naar Eindhoven gegaan om te zoeken, want we denken dat ze daar bij een vriendin zit."