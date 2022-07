Een vrouw is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen vier auto's op John F Kennedylaan in Eindhoven. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis.

De auto's reden rond 8.30 uur achter elkaar over de Kennedylaan. Eén van de bestuurders zou over het hoofd hebben gezien dat het verkeer plotseling tot stilstand was gekomen. Daardoor vond een botsing plaats waarbij de vier voertuigen in elkaar werden geduwd.

Politie, ambulance en de brandweer kwamen te hulp. Eén vrouw raakte door het ongeval gewond. De ernst van haar verwondingen is niet bekend. Het is ook niet bekend in hoeverre de andere betrokkenen gewond raakten. Bij één auto zat de deur klem en schoot de brandweer te hulp om deze los te maken.

Door het ongeval ontstond een flinke file. Drie rijbanen werden afgesloten, waardoor er voor het overige verkeer nog maar één rijbaan beschikbaar was. De beschadigde voertuigen werden zo snel mogelijk weggesleept.