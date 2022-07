Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven. De PvdA-prominent werd dinsdagmiddag in een besloten vergadering geselecteerd en daarna voorgedragen door de gemeenteraad. Dijsselbloem (56) begint op 13 september aan de termijn van zes jaar.

Officieel moet hij nog benoemd worden door de minister van Binnenlandse Zaken. In de praktijk is dat meestal een formaliteit. Als alles volgens plan gaat, wordt Dijsselbloem de opvolger van VVD'er John Jorritsma die in oktober vorig jaar al aankondigde geen tweede termijn te ambiëren.

Dijsselbloem is een geboren Eindhovenaar, hij groeide op in Stratum. Tegenwoordig woont hij in Wageningen maar hij zal zich uiteindelijk weer in Eindhoven vestigen.

Als bestuurder kan Dijsselbloem buigen op een brede ervaring. Van 2012 tot 2017 was hij minister van Financiën in het kabinet Rutte ll en van 2013 tot 2018 was hij voorzitter van de Eurogroep. Ook was hij over drie periodes dertien jaar lid van de Tweede Kamer.

In 2017 nam Dijsselbloem afscheid van de politiek. Tegenwoordig is hij onder meer voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University & Research en voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten.

Op het burgemeesterschap van Eindhoven werd door 18 mensen gesolliciteerd: elf mannen en zeven vrouwen. Een vertrouwenscommissie onder leiding van raadslid Ruud van Acquoij voerde de afgelopen maanden gesprekken met een selectie uit deze kandidaten.

De installatie van Dijsselbloem is op 13 september. Een dag eerder neemt Jorritsma afscheid.