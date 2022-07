Een schuurtje is zaterdagavond in brand gestoken op een bedrijfsterrein in Eindhoven. De keet aan de Kronehoefstraat brandde volledig af. Een veertigjarige man werd bij het terrein door de politie aangehouden omdat hij agenten beledigde en geen legitimatie liet zien.

De brand woedde rond 22.10 uur op het terrein, waar tot drie jaar geleden een kozijnenbedrijf was gevestigd. Rondom de keet waren volgens de politie meerdere mensen naar de brand aan het kijken, waaronder de aangehouden man. Hij gedroeg zich hinderlijk en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, verklaart een politiewoordvoerder. Het is niet bekend of de man iets te maken heeft met het aansteken van de brand.