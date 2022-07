Door de voorspelde hitte voor de komende dagen ziet de GGD Brabant Zuidoost zich genoodzaakt om de coronatestlocaties in Eindhoven en Helmond alleen in de ochtend te openen.

De aangepaste openstelling duurt van maandag 18 tot en met vrijdag 23 juli. Gedurende die periode zijn de testlocaties geopend tussen 08.00 en 12.00 uur.

Testen is ook alleen mogelijk na het maken van een afspraak. De GGD neemt contact op met de mensen die voor komende week al een middagafspraak hebben staan. In overleg wordt gezocht naar een ander afspraakmoment.

Overigens blijven de openingstijden van de vaccinatielocaties in Helmond en Eindhoven ongewijzigd. Wie wil mag een gemaakte vaccinatieafspraak ook een week doorschuiven. Na 25 juli zijn de vaccinaties in Helmond bovendien zonder afspraak te halen.

De GGD Brabant Zuidoost doet een oproep aan mensen die de komende week naar de testlocaties komen om goed voorbereid op pad te staan. 'De wachtrij is buiten en onbeschut, dus zorg voor bescherming tegen de zon bijvoorbeeld door een pet of hoed te dragen, je in te smeren met zonnebrand of een zonnebril op te zetten. Neem een flesje water mee en eet vooraf iets', zo luidt het advies op de GGD-website.

Niet alleen in Zuidoost-Brabant gelden andere testtijden. Ook GGD Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD regio Utrecht waarschuwen op hun website voor gewijzigde openingstijden. In Utrecht sluit een aantal test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zelfs één of meerdere dagen helemaal.