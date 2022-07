De drukte op Eindhoven Airport zal naar verwachting nog maanden duren. Dat zegt directeur Roel Hellemons tegen Het Financieele Dagblad. "De overlast zal nog tot de herfstvakantie, eind oktober, aanhouden. Het geeft me elke dag buikpijn."

In de zomermaanden is het standaard al topdrukte op het Eindhovense vliegveld. Elke dag zijn er ruim zestig uitgaande vluchten die vrijwel allemaal propvol zitten.

Maar net als Schiphol kent ook Eindhoven Airport extreem lange wachtrijen en vertraagde vluchten. Van elke drie vluchten zijn er deze maand twee vertraagd.

De problemen en lange wachtrijen worden onderande veroorzaakt doordat de luchthaven momenteel tientallen beveiligers te kort komt. Dat probleem is volgens de directeur niet in een paar weken opgelost. Ook verloopt het bij de security niet naar wens. Eindhoven Airport heeft acht zogenaamde lanes waar de reizigers en hun bagage worden gecontroleerd, maar door personeelstekorten zijn er nu gemiddeld maar drie of vier geopend. Hellemons ziet vanuit zijn kantoor de wachtrijen. 'Het went niet. De aanblik geeft mij elke dag buikpijn.'

Hellemons wuift het verwijt weg dat er tijdens de coronacrisis te hard bezuinigd is. "We hebben niemand ontslagen en ook het beveiligingsbedrijf en de bagageafhandelaar hebben dat niet gedaan. Feit is wel dat er in coronatijd vrijwel geen mensen zijn begonnen aan een opleiding en tijdelijke contracten niet zijn verlengd. We hebben al in een vroeg stadium hierover rond de tafel gezeten. Maar de arbeidsmarkt is heel moeilijk."

De capaciteitsproblemen kosten de luchthaven naar eigen zeggen minstens twee miljoen euro aan onvoorziene kosten. Toch verwacht de directeur dit jaar winstgevend af te kunnen sluiten na twee jaren van verlies.

En er was nog meer goed nieuws voor Hellemons en zijn vliegveld. De provincie besloot vrijdag een lening van 55 miljoen euro te verstrekken voor de verbouwing en uitbreiding van de terminal van Eindhoven Airport. De huidige vertrek- en aankomsthal is te klein geworden voor het aantal passagiers dat verwerkt moet worden. Door de verbouwing wordt de terminal groter en luxer. Ook komen er meer winkels .