Op de N2 ter hoogte van Eindhoven-Centrum is zaterdagochtend een bestuurder gewond geraakt. Hierdoor is op de N2 richting Best een rijstrook dicht. De brandweer, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar troffen de bestuurder niet aan.

De bestuurder reed eerst tegen een lantaarnpaal aan en botste daarna tegen een metalen paal waar routeborden boven de snelweg aan hangen. De lantaarnpaal is door de botsing afgebroken. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Op de airbag vonden ze bloedsporen, maar de bestuurder was nergens te bekennen. Daarom is de opgeroepen traumahelikopter teruggekeerd.