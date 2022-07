Een man is dinsdag aangehouden nadat hij een woning in de Kruisstraat was binnengedrongen terwijl de bewoners thuis waren. Hij wordt ervan verdacht meerdere inbraken te hebben gepleegd. De Eindhovenaar ontkent de beschuldigingen en geeft opmerkelijke verklaringen.

Bewoners aan de Kruisstraat in Woensel werden dinsdag opgeschrikt door een inbreker. De dader was via een brandgang en het platte dak de woning binnengeklommen terwijl zij thuis waren. De politie kwam naar de woning en zocht uit hoe de inbreker te werk zou zijn gegaan. 'Na wat klimmen, rondvragen en rondkijken kwamen wij uit bij de locatie waar de verdachte omhoog moest zijn geklommen', bericht de wijkagent vrijdag op Instagram. Daar blijkt een camera te hangen. Als de camerabeelden worden afgespeeld, herkennen agenten de mogelijke dader. 'Laat dat nu net iemand zijn die wij al lang verdenken van inbraken in de wijk, maar waarbij wij altijd net dat laatste beetje bewijs missen', schrijft de agent op Instagram. Onderweg naar zijn woning, komen de agenten de vermoedelijke dader tegen. Volgens de agent kwam hij net van 'een heroïneverstrekking'. 'De man blijft tegen de politie volhouden dat hij dankzij die heroïneverstrekking niets strafbaars hoeft te doen om aan zijn centjes te komen.' Op het verblijfadres van de verdachte vindt de politie meerdere goederen: enkele fietsen zonder slot, een elektrische step, tablets en laptops. De elektrische step bleek ergens anders in de stad te zijn weggenomen. De Eindhovenaar zit vast en wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Er worden nog enkele woninginbraken onderzocht die mogelijk aan de opgepakte verdachte kunnen worden gelinkt.