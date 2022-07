In opdracht van de gemeente Eindhoven is begonnen met het verwijderen van de oude, lage straatverlichting langs de Tilburgseweg. De afgelopen weken werden in de middenberm al nieuwe, conventionele lantaarnpalen geplaatst.

De 275 designlampjes, die in 2008 na een herinrichting van de Tilburgseweg in gebruik werden genomen, hadden vanaf dag 1 vaak te kampen met storingen als gevolg van vocht dat in de bekabeling kroop. Telkens weer viel daardoor op diverse plekken de verlichting uit. Ook stonden de lampjes schots en scheef. Volgens de gemeente wordt de nieuwe straatverlichting eind van deze maand in gebruik genomen.