Om na de zomervakantie genoeg ruimte te hebben voor les aan vluchtelingen wil het Summa College vier noodlokalen plaatsen bij de vestiging aan de De Blécourtstraat in Eindhoven. Een woordvoerder zegt dat er in de bestaande schoolgebouwen in Eindhoven geen plek meer is voor nieuwe, tijdelijke studenten.

Volgens de woordvoerder geeft het Summa College op dit moment voortgezet onderwijs aan ongeveer tweehonderd nieuwkomers die in de regio wonen. Ze leren vooral Nederlands maar krijgen ook andere vakken zoals rekenen en maatschappijoriëntatie. Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne maar ook om asielzoekers. Na de zomer komen daar nog eens vijftig buitenlandse jongeren bij. De school heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd voor het noodgebouw. De vergunning is bedoeld voor ten minste één schooljaar. Om de nieuwe studenten les te geven, is ook extra personeel binnengehaald. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven