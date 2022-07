Een man moest zondagnacht onder dwang van twee andere mannen naar verschillende locaties in Veldhoven en Eindhoven rijden. Zijn auto werd later door de dieven meegenomen.

Het tweetal stapte rond middernacht bij de bestuurder in de auto op het moment dat hij een sigaret rookte op een parkeerplaats bij basisschool Aan 't Heike in Veldhoven. Hij zou hen afzetten in Eindhoven, maar dat liep anders toen de dieven een mes tevoorschijn haalden.

Met het mes op de keel werd de bestuurder gedwongen naar meerdere plekken in de omgeving te rijden. Het is niet bekend waarom. De hachelijke rit duurder ongeveer tien minuten.

Auto meegenomen

Het slachtoffer belde de politie rond 0.10 uur, nadat hij op de Bergen op Zoomstraat in Eindhoven uit de auto kon ontsnappen en zich iets verderop voor het tweetal verstopte. De politie onderzoekt de zaak.